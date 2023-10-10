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В Японии намерены исключить из партии депутата парламента, посетившего Россию

Посетившего Россию японского депутата Мунэо Судзуки хотят исключить из партии

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Global Look Press

Дисциплинарный комитет парламентской группы партии «Ниппон исин» (Восстановления Японии) рекомендовал исключить из партийных рядов депутата палаты советников японского парламента Мунэо Судзуки после его посещения России. Об этом со ссылкой на японский телеканал NHK сообщает РИА Новости.

Гнев однопартийцев вызвало то, что Судзуки в начале октября совершил поездку в Россию, где провел ряд встреч, в том числе с заместителем министра иностранных дел РФ Андреем Руденко. Кроме того, депутат заявил, что считает маловероятной победу Украины в условиях получения военной помощи и средств из-за рубежа. Это было воспринято в Токио как пожелание победы России в конфликте с Украиной.

Формальной причиной возможного исключения Судзуки из партии является то, что он заранее не уведомил партийное руководство о своем намерении посетить Россию. Сам депутат утверждает, что не успел этого сделать по чисто технической причине.

Ранее министерство иностранных дел Японии заявило, что не интересуется у посетившего Москву депутата парламента Мунэо Судзуки деталями его визита.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.

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