Турция предложила Израилю и Палестине посредничество

Турецкий дипломат сообщил РИА Новости, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил Израилю и Палестине посредничество в урегулировании текущего кризиса в ходе телефонного разговора с лидерами обеих сторон.

«Могу сказать, что это были очень конструктивные переговоры. Господин президент призвал стороны к прекращению огня и возобновлению переговоров», — рассказал дипломат.

Отмечается, что в Турции при этом предупреждают западных союзников Израиля об опасности расширения конфликта.

До этого Эрдоган заявил, что притеснение палестинцев угрожает народу Израиля.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее посол Израиля заявила, что еще не время для посредничества в конфликте с Палестиной.