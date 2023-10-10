Консульство КНР в Сан-Франциско осудило атаку на свое здание

Консульство Китая в Сан-Франциско осудило «жестокую атаку неизвестного», произошедшую на их здание, и выразило свою серьезную обеспокоенность по поводу инцидента, который представлял угрозу жизни и безопасности сотрудников консульства. Представительство Китая сообщило об этом агентству Reuters.

Ранее местное подразделение телеканала ABC сообщило, что автомобиль врезался в здание китайского консульства.

«Мы осуждаем эту жестокую атаку и сохраняем право требовать наказания для виновных лиц», — заявило консульство. Они также подчеркнули, что было выдвинуто строгое представление американской стороне.

Отмечается, что данный инцидент серьезно поставил под угрозу жизнь и безопасность сотрудников консульства, а также причинил материальный ущерб.

Ранее в КНР высказались о военных поставках США Тайваню.