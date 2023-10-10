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В ФРГ заявили о небходимости расширения санкций против Ирана из-за атак ХАМАС на Израиль

В бундестаге из-за атак ХАМАС на Израиль призвали расширить санкции против Ирана

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Global Look Press

Глава комитета бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила о необходимости проведения более жесткой политики по отношению к Ирану и усиления санкций против Тегерана. Об этом депутат рассказала в интервью редакционному объединению RND.

По ее словам, Иран является самым большим сторонником террора ХАМАС. Поэтому Европейский союз и США должны расширить санкции против Ирана. Кроме того, считает депутат, иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) должен быть объявлен в Евросоюзе террористической организацией. Это позволить заморозить активы КСИР.

Штрак-Циммерман призвала европейские страны поддержать Израиль и принять все меры для прекращения финансирования ХАМАС Ираном, Катаром и частными спонсорами.

Бывший спикер палаты представителей США Кевин Маккарти призвал президента Джо Байдена вновь заморозить $6 млрд, возвращенных Ирану в рамках сделки Вашингтона и Тегерана по обмену заключенными. Такую меру необходимо принять на фоне атак ХАМАС на Израиль, заявил Маккарти.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.

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Война в Израиле
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