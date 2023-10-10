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Байден добровольно дал показания по делу о секретных документах

Reuters: Байден дал показания по делу о хранении секретных документов

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Manuel Balce Ceneta/AP

Президент США Джо Байден добровольно дал показания в рамках расследования по делу о хранении в своем аналитическом центре и доме секретных документов, относящихся к тому времени, когда он занимал пост вице-президента. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

По данным агентства, Байден дал показания в рамках расследования, проводимого спецпрокурором Робертом Хером. В материале отмечается, что опрос проводился на добровольной основе в течение двух дней и завершился в понедельник.

В конце сентября демократ Джейми Раскин заявлял, что у республиканцев нет оснований для импичмента Байдена. По его словам, комитет палаты представителей США получил 12 тыс. страниц банковских данных, которые напечатаны на обеих сторонах, ни одна из них не показывает переводы средств на счета Байдена.

В августе член комитета по надзору и подотчетности палаты представителей США Джейми Раскин заявлял, что сын действующего американского президента Хантер Байден совершил «много по-настоящему незаконных вещей».

До этого в конгрессе обвинили семью Байдена в получении денег от олигархов из России, Казахстана и Украины. Кроме того, сына американского лидера уличили в попытке добиться увольнения генпрокурора Украины. Такие показания дал бизнес-партнер Байдена-младшего Девон Арчер, который вместе с сыном главы Белого дома входил в число работавшей на Украине газовой компании Burisma.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.

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