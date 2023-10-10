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Представители ООН в Москве проведут переговоры по зерновой сделке

В Москве с участием представителей ООН пройдут встречи по зерновой сделке

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Viacheslav Musiienko/Reuters

Глава Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен и заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс проводят с российской стороной встречи по экспорту продовольствия и удобрений. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика.

По словам Дюжаррика, Гринспен для участия во встречах находится непосредственно в Москве. Гриффитс, являющийся руководителем Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, будет принимать участие во всех встречах в дистанционном формате.

Дюжаррик подчеркнул, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш надеется, что на глобальные рынки будут продолжать беспрепятственно поступать продовольствие и удобрения из России и Украины.

Ранее сообщалось, что Анкара выразила надежду на продуктивные переговоры с Российской Федерацией по зерновой сделке.

До этого министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявил, что Россия может начать безвозмездные поставки зерна странам Африки в течение месяца-полутора.

Ранее в МИД России заявили об отсутствии прогресса по зерновой сделке.

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