Кронпринц Саудовской Аравии заверил президента Палестины в продолжении поддержки

В ходе телефонного разговора наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман и президент Палестины Махмуд Аббас обсудили ситуацию в секторе Газа. Согласно информации, полученной от Саудовского агентства печати, наследный принц заверил Аббаса в том, что королевство будет продолжать поддерживать палестинский народ в осуществлении его законных прав на достойную жизнь и достижение справедливого и прочного мира. Об этом пишет ТАСС.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее премьер Израиля Нетаньяху призвал жителей сектора Газа к эвакуации.