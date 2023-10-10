МИД рекомендовал гражданам России не посещать Израиль и Палестину

Министерство иностранных дел РФ рекомендовало российским гражданам не посещать Израиль и Палестину. Об этом сообщается в заявлении, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства России.

МИД призвал граждан России воздержаться от посещения Израиля и Палестины. Тем же россиянам, которые уже находятся на этих территориях, следует проявлять максимальную осторожность и поддерживать контакты с представителями дипломатических и консульских учреждений России.

Ранее Министерство иностранных дел РФ сообщило, что две российские авиакомпании — Red Wings и «Азимут» — продолжают рейсы из Тель-Авива в Сочи, Минеральные Воды и Махачкалу. Полеты выполняются с учетом рекомендаций Росавиации. При этом подчеркивается, что у пассажиров есть возможность обменять и вернуть билеты без штрафных санкций.

До этого МИД России сообщил о проработке эвакуации российских граждан из стран Ближнего Востока.

Ранее Нетяньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».