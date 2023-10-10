МИД рассказал о продолжающихся авиарейсах из Израиля в РФ

МИД РФ сообщил, что две российские авиакомпании — Red Wings и «Азимут» — продолжают рейсы из Тель-Авива. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале ведомства.

«В настоящее время прямые перелеты между Россией и Израилем продолжают осуществлять российские авиакомпании Red Wings и «Азимут» по маршрутам Сочи — Тель-Авив, Махачкала — Тель-Авив и Минеральные Воды — Тель-Авив. Полеты выполняются с учетом рекомендаций Росавиации», — сообщили в ведомстве.

При этом подчеркивается, что у пассажиров есть возможность обменять и вернуть билеты без штрафных санкций.

До этого МИД России сообщил о проработке эвакуации российских граждан из стран Ближнего Востока.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее премьер Израиля Нетаньяху призвал жителей сектора Газа к эвакуации.