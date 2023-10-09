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Эрдоган предупредил об опасности притеснения палестинцев для народа Израиля

Глава Турции Эрдоган: притеснение палестинцев угрожает народу Израиля

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Murat Cetinmuhurdar/PPO/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что подход Израиля, предполагающий притеснение палестинцев, угрожает его собственному народу. Об этом пишет РИА Новости.

По словам турецкого лидера, эскалации палестино-израильского конфликта способствовало нарушений обещаний израильской стороны.

«Проблему в регионе нельзя решить, постоянно притесняя палестинский народ и конфискуя его дома и земли», — заявил Эрдоган и отметил, что такой подход ведет к разочарованию в поиске путей мирного разрешения конфликта.

«Мы также выступаем против случайных действий в отношении израильского гражданского населения», — подчеркнул он.

До этого премьер-мирнистр Биньямин Нетяньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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Война в Израиле
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