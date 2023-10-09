Эрдоган предупредил об опасности притеснения палестинцев для народа Израиля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что подход Израиля, предполагающий притеснение палестинцев, угрожает его собственному народу. Об этом пишет РИА Новости.

По словам турецкого лидера, эскалации палестино-израильского конфликта способствовало нарушений обещаний израильской стороны.

«Проблему в регионе нельзя решить, постоянно притесняя палестинский народ и конфискуя его дома и земли», — заявил Эрдоган и отметил, что такой подход ведет к разочарованию в поиске путей мирного разрешения конфликта.

«Мы также выступаем против случайных действий в отношении израильского гражданского населения», — подчеркнул он.

До этого премьер-мирнистр Биньямин Нетяньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.