Замглавы МИД РФ принял посла Палестины

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов принял посла Палестины Абделя Хафиза Нофаля в Москве по его просьбе. Об этом сообщается на сайте МИД.

Отмечается, что встреча произошла по инициативе арабского дипломата. Стороны обсудили развитие палестино-израильского конфликта и его недавнюю эскалацию.

«С российской стороны была акцентирована важность скорейшего прекращения огня и проявления максимальной сдержанности с обеих сторон. <..> При этом была подтверждена неизменная позиция Москвы в поддержку справедливого урегулирования палестинской проблемы на известной международно-правовой основе», — говорится в сообщении ведомства.

До этого Нетяньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.