Кеннеди-младший намерен выдвигаться на пост главы США как независимый кандидат

Племянник 35-го президента США Джона Кеннеди Роберт Кеннеди — младший заявил о планах выдвигаться на пост президента страны как независимый кандидат. Об этом политик заявил 9 октября в Филадельфии, штат Пенсильвания. Видео со своим заявлением в ходе акции возле Национального конституционного центра в Филадельфии политик опубликовал в соцсети X (бывшая Twitter).

Кеннеди-младший указал, что он отказывается от вызова действующему президенту Джо Байдену на выдвижение от Демократической партии и станет избираться в качестве независимого кандидата.

По мнению аналитиков, политик может заручиться поддержкой обеих сторон.

До этого Роберт Кеннеди — младший пообещал закончить конфликт на Украине за 100 дней.

В июле политик заявлял, что ФБР стало политизированным при администрации президента США Джо Байдена, ведомство подавляло или подвергало цензуре информацию, связанную с политическими оппонентами властей.

Ранее администрацию Байдена обвинили в распространении дезинформации о COVID-19.