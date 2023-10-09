Глава ОДВЗЯИ хочет встретиться с лидерами России

Исполнительный секретарь Организации договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд заявил, что хочет встретиться с «ключевыми лидерами в Москве» как можно скорее. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Флойда, он регулярно контактирует с высокопоставленными лицами РФ, а также выступает за то, что ратификация ДВЗЯИ отвечает национальным интересам России и всего человечества.

5 октября на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин заявил, что РФ может ответить зеркально на решения США, не ратифицировавших документ о запрете испытаний ядерного оружия, и депутаты Госдумы могут его отозвать.

Позднее стало известно, что Государственная дума Российской Федерации за 10 дней проработает выход из Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

По данным пресс-службы, спикер парламента Вячеслав Володин предложил до 18 октября проработать эту тему вместе с Министерством иностранных дел, а также «другими заинтересованными ведомствами».

Агентство Reuters передавало, что в государственном департаменте США обеспокоены тем, что Россия собирается отозвать ратификацию ДВЗЯИ.

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