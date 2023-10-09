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ХАМАС заявил, что не будет вести переговоры о заложниках «под огнем»

Al Hadath: ХАМАС не будет вести переговоры о заложниках при боевых действиях

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Majdi Fathi/Global Look Press

Палестинское движение ХАМАС заявило, что не будет вести переговоры о заложниках при боевых действиях, передает телеканал Al Hadath.

«Мы не будем вести переговоры по вопросу пленных под огнем», — говорится в сообщении.

Ранее представитель палестинского движения ХАМАС Хусам Бадран опроверг факт переговоров по обмену пленными с Израилем.

По его словам, в текущий момент ХАМАС занимается «защитой населения путем борьбы с израильской армией».

До этого китайское информагентство Xinhua сообщило, что Катар выступает в роли посредника в заключении срочного соглашения об обмене пленными между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.

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