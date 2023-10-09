Премьер Израиля рассказал о нахождении бойцов ХАМАС на территории страны

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в вечернем обращении к гражданам страны заявил, что некоторые из бойцов ХАМАС все еще остаются на территории Израиля. Об этом сообщает РИА Новости.

В своем обращении он заявил о необходимости очистить населенные пункты, а также блокировать любую возможность проникновения на территорию Израиля. Он добавил, что в текущий момент бои продолжаются, «какое-то количество террористов все еще находится внутри страны».

Он сравнил ХАМАС с ИГИЛ (организация запрещена в России), а также подчеркнул, что «мы победим точно так же, как просвещенный мир когда-то победил ИГИЛ».

До этого президент Израиля Ицхак Герцог призвал Все страны должны громко и четко осудить действия боевиков ХАМАС, как когда-то осудили террористов ИГИЛ.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.