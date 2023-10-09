Нетяньяху заявил, что Израиль победит в войне с ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль победит в войне с ХАМАС. Об этом он сообщил в телеобращении к нации, передает The Times of Israel.

«Мы все едины, когда мы едины, мы побеждаем», — сказал он.

Он также призвал лидеров оппозиции создать правительство национального единства без предварительных условий.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш на брифинге призвал Израиль соблюдать гуманитарное право при операциях в Газе.

Он также выразил обеспокоенность в связи с решением Израиля о блокаде сектора Газа и призвал стороны к переговорам.

Также Гутерриш осудил нападение ХАМАС на Израиль. Об этом говорится в комментарии официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.

Кроме того, он отметил, что Гутерриш призвал стороны палестино-израильского конфликта к максимальной сдержанности.

По мнению генерального секретаря организации, необходимы дипломатические усилия для предотвращения дальнейшего обострения вокруг Израиля.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху призвал жителей сектора Газа к эвакуации.