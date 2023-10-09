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В ХАМАС заявили, что среди заложников есть люди с гражданством РФ

Представитель ХАМАС: среди заложников есть люди с гражданством России

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Majdi Fathi/Global Look Press

Представитель ХАМАС заявил, что среди заложников есть люди с гражданством России, передает Reuters.

По его словам, в плен попали «десятки» людей со вторым гражданством.

«Чиновник ХАМАС заявил, что среди израильских пленных есть десятки (людей) с двойным гражданством, в том числе россияне и китайцы», — отмечает агентство.

Ранее сообщалось, что ХАМАС угрожает казнить мирных граждан Израиля в ответ на бомбардировки.

В группировке заявили, что будут казнить по одному заложнику в ответ на новые израильские бомбардировки и подрывать дома мирных жителей.

Также представитель палестинского движения Хусам Бадран опроверг факт переговоров по обмену пленными с Израилем.

По его словам, в текущий момент ХАМАС занимается «защитой населения путем борьбы с израильской армией».

До этого китайское информагентство Xinhua сообщило, что Катар выступает в роли посредника в заключении срочного соглашения об обмене пленными между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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