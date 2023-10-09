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В США призвали Байдена заморозить $6 млрд, возвращенных Ирану

Экс-спикер Маккарти призвал Байдена вновь заморозить $6 млрд, возвращенных Ирану

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Jon Cherry/Reuters

Бывший спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти призвал президента Джо Байдена вновь заморозить $6 млрд, возвращенных Ирану в рамках сделки Вашингтона и Тегерана по обмену заключенными. Такую меру необходимо принять на фоне атак ХАМАС на Израиль, заявил Маккарти. Об этом пишет The Hill.

«Политика умиротворения Байдена, включая деньги на сделки по захвату заложников, должна прийти к концу… Его политика только придала смелости террористам», — заявил Маккарти.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты должны возобновить кампанию по давлению на Иран.

«Повторное замораживание 6 миллиардов долларов — это только начало», — считает экс-спикер.

До этого Тегеран официально поддержал нападение на Израиль движения ХАМАС и боевиков «Исламского джихада» (организация запрещена в России) — первые лица Ирана заявили, что вина за эскалацию конфликта лежит целиком и полностью на Израиле.

Ранее в Госдепе заявили, что США не смягчат санкции против Ирана, несмотря на разморозку $6 млрд его активов в Южной Корее в обмен на освобождение пяти заключенных американских граждан. Размороженные средства принадлежали Ирану, и их использовать можно будет только на гуманитарные нужды. Расходование средств проконтролируют США.

Ранее в США заявили, что не могут подтвердить причастность Ирана к атаке на Израиль.

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