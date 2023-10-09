Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Трамп высмеял навыки переговоров Байдена

Трамп сравнил навыки переговоров Байдена с выступлением школьников-футболистов

close
100%
Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп высмеял навыки переговоров своего преемника на посту президента Джо Байдена, сравнив их с выступлением школьников-футболистов в профессиональной лиге. Его слова приводит РИА Новости.

«Он [Джо Байден] не может связать двух слов, но ведет переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином, который, по-моему, очень умен. Это как если бы моя школьная футбольная команда играла с профессионалами. Смехотворно, что ему приходится вести переговоры с этими людьми», — заявил Трамп перед своими сторонниками.

Кроме того, действующий глава государства ведет переговоры с лидерами в расцвете лет, в то время как сам Байден не был в расцвете даже 30 лет назад, считает Трамп.

Он также напомнил, что действующий президент США не в состоянии найти выход со сцены после завершения выступлений.

До этого Трамп заявил, что деньги от Штатов в том числе помогли ХАМАС атаковать Израиль.

«Помогли финансировать эти атаки доллары американских налогоплательщиков, которые, как сообщается, поступили от администрации Джо Байдена», — отметил предприниматель.

Ранее Трамп заявил, что Украине стоит отдать области с русскоязычным населением России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий