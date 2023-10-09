Трамп высмеял навыки переговоров Байдена

Экс-президент США Дональд Трамп высмеял навыки переговоров своего преемника на посту президента Джо Байдена, сравнив их с выступлением школьников-футболистов в профессиональной лиге. Его слова приводит РИА Новости.

«Он [Джо Байден] не может связать двух слов, но ведет переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином, который, по-моему, очень умен. Это как если бы моя школьная футбольная команда играла с профессионалами. Смехотворно, что ему приходится вести переговоры с этими людьми», — заявил Трамп перед своими сторонниками.

Кроме того, действующий глава государства ведет переговоры с лидерами в расцвете лет, в то время как сам Байден не был в расцвете даже 30 лет назад, считает Трамп.

Он также напомнил, что действующий президент США не в состоянии найти выход со сцены после завершения выступлений.

До этого Трамп заявил, что деньги от Штатов в том числе помогли ХАМАС атаковать Израиль.

«Помогли финансировать эти атаки доллары американских налогоплательщиков, которые, как сообщается, поступили от администрации Джо Байдена», — отметил предприниматель.

Ранее Трамп заявил, что Украине стоит отдать области с русскоязычным населением России.