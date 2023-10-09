ХАМАС угрожает казнить мирных граждан Израиля в ответ на бомбардировки, сообщает Reuters.

В группировке заявили, что что ХАМАС будет казнить по одному заложнику в ответ на новые израильские бомбардировки и подрывать дома мирных жителей.

Ранее представитель палестинского движения ХАМАС Хусам Бадран опроверг факт переговоров по обмену пленными с Израилем.

По его словам, в текущий момент ХАМАС занимается «защитой населения путем борьбы с израильской армией».

До этого китайское информагентство Xinhua сообщило, что Катар выступает в роли посредника в заключении срочного соглашения об обмене пленными между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.