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Испания выступила против решения Еврокомиссии приостановить помощь Палестине

Испания не согласилась с решением ЕС приостановить финансирование Палестины

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Mahmoud Issa/Reuters

Правительство Испании не согласилось с решением Европейской комиссии (ЕП) приостановить финансовую помощь Палестине на фоне атак ХАМАС на Израиль. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в МИД страны.

«Решение еврокомиссара Оливера Вархелли относительно приостановки ЕС сотрудничества с Палестиной вызвало недовольство в правительстве Испании», — заявили собеседники агентства.

По их данным, исполняющий обязанности министра иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес в ходе телефонного разговора с еврокомиссаром выразил несогласие с решением о приостановке финансирования.

Как пишет ТАСС, главы МИД стран Евросоюза «не были осведомлены» об инициативе Еврокомиссии.

До этого еврокомиссар по вопросам расширения Евросоюза и добрососедства Оливер Вархелли заявил, что ЕС приостанавливает все платежи в пользу палестинцев и пересматривает совместные проекты из-за эскалации конфликта с Израилем.

По его словам, «масштаб террора и жестокости» по отношению к Израилю и его народу достиг поворотной точки. Еврокомиссия, являясь крупнейшим донором палестинцев, пересматривает комплекс проектов развития на сумму более €691 млн, рассказал еврокомиссар.

Ранее Германия приостановила финансирование проектов по развитию Палестины.

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