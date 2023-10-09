Эрдоган призвал президента Израиля не обострять ситуацию в регионе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал президента Израиля Ицхака Герцога руководствоваться здравым смыслом и не обострять ситуацию в регионе, сообщила канцелярия турецкого лидера. Об этом сообщает РИА Новости.

В канцелярии президента Турции подчеркнули, что Эрдоган в разговоре с Герцогом отметил, что любой шаг, который может нанести коллективный и неизбирательный ущерб жителям Газы, еще больше усилит страдания и спираль насилия в регионе.

По словам Эрдогана, в данной ситуации следует руководствоваться здравым смыслом, а также как можно скорее установить спокойствие в регионе.

До этого президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что Тегеран полностью поддерживает действия палестинского движения ХАМАС в нынешнем витке конфликта с Израилем.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.