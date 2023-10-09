Политологи объяснили причины провала на выборах в Германии правящей коалиции Шольца

По итогам земельных выборов в Баварии Гессен правительственная коалиция Олафа Шольца потерпела поражение, отмечает политолог, председатель Евразийского общества (Берлин) Александр Рар. По мнению эксперта, чье мнение опубликовано на сайте ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ), расклад, при котором консерваторы лидировали, а «Альтернатива для Германии» (АдГ) достигла большого успеха, показывает, что нынешняя правительственная коалиция и дальше будет терпеть крушение.

Эксперты НОМ констатируют, что большинство голосов избирателей получили консерваторы. Вместе с тем, свои позиции значительно укрепила партия «Альтернатива для Германии», заняв второе и третье места.

По предварительным данным, опубликованным телеканалом ZDF, в Баварии лидирует партия Христианско-социальный союз (ХСС) с 37%. На втором месте — партия «Свободные избиратели» с 15,8%, а на третьем — «Альтернатива для Германии» с 14,6% голосов, которая вытеснила из тройки лидеров партию «Зеленые» с результатом 14,4%.

В Гессене победу одерживает партия Христианско-демократический союз (ХДС), набирая 34,6% голосов. Ультраправая партия «Альтернатива для Германии» с 18,4% голосов, занимает второе место. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), возглавляемая канцлером Олафом Шольцем, по полученным голосам установила свой антирекорд, набрав 15,1%.

«На сегодняшний день трудно представить, что Олаф Шольц через 2 года еще останется на посту канцлера. Христианские демократы могут с уверенным оптимизмом смотреть на будущие выборы», — заявил Александр Рар.

Политолог уверен, что будущий расклад во многом будет зависеть от развития экономики в стране — «если они и дальше будет ухудшаться, то партия АдГ будет набирать вес». Большой успех партии АдГ, считает Рар, во многом связан с главной волнующей темой для немецких избирателей — массовой миграцией из Африки и Ближнего Востока, которую «властям не удается затормозить».

С этим мнением согласна ведущий научный сотрудник Центра Института Европы РАН Екатерина Тимошенкова. Политолог также считает, что самый главный итог выборов в Гессене и Баварии — это провал тех партий, которые входят в федеральную коалицию (СДПГ, зеленых и либералов).

Эксперт отмечает, что АдГ впервые становится второй партией в западных федеральных землях и теперь вполне может считаться «серьезной оппозиционной силой».