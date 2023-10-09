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В США призвали отказаться от танков Abrams из-за событий на Украине

Asia Times: армия США рекомендует отказаться от Abrams из-за событий на Украине

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Mindaugas Kulbis/AP

Соединенные Штаты в будущем могут отказаться от использования танков Abrams M1 из-за событий на Украине, которые выявили проблемы с сохранением военной техники в боевых действиях. Об этом пишет издание Asia Times.

«Исследование армии США рекомендовало постепенно отказаться от танка M1 Abrams в пользу более легких, меньших по размеру беспилотных машин, ссылаясь на проблемы живучести … которые стали очевидными в войне на Украине», — говорится в тексте.

Кроме этого в материале отмечается, что танк требует сложного логистического обслуживания и запчастей, а также потребляет много топлива.

«M1 Abrams будет менее эффективным на будущих полях сражений», — подчеркивается в исследовании.

Ранее сообщалось, что поставленные Киеву американские танки Abrams окажутся уязвимыми для оружия ВС РФ, кроме того, украинские военные могут столкнуться со сложностями в обслуживании машин.

До этого экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор говорил, что российская армия взорвет танки Abrams ударами с воздуха. Он обратил внимание, что военная техника будет уничтожена, как только окажется в зоне поражения российских ударных систем.

Ранее американский ветеран рассказал, чего стоит ожидать от танков Abrams на фронтах СВО.

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