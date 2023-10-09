Кулеба увидел нарастание сложностей в отношениях США с Украиной

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что президентские выборы в США грозят нарастанием сложностей в отношениях Киева и Вашингтона. Об этом он заявил в интервью украинской версии журнала Forbes.

«Должны понимать, чем ближе к президентским выборам в США, тем больше будет сложных моментов», — заявил он.

Кулеба при этом заявил, что высокопоставленные представители США, в том числе президент Джо Байден вместе с лидерами Республиканской и Демократической партий, не ставят под сомнения важность продолжения поддержки Киева.

В последнее время на Западе указывали на риск прекращения финансовой поддержки Украины со стороны США из-за споров в конгрессе. В частности, это связано с тем, что в палате представителей сторонники отказа от дополнительной помощи Киеву из Республиканской партии добились отставки спикера Кевина Маккарти.

Обозреватель CBS News Кэтрин Уотсон заявила, что выборы спикера палаты представителей представляют серьезную опасность для Украины.

Ранее Украине предрекли снижение поддержки в США.