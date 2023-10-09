Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Кулеба увидел нарастание сложностей в отношениях США с Украиной

Кулеба: выборы в США грозят нарастанием сложностей в их отношениях с Украиной

close
100%
Brendan McDermid/Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что президентские выборы в США грозят нарастанием сложностей в отношениях Киева и Вашингтона. Об этом он заявил в интервью украинской версии журнала Forbes.

«Должны понимать, чем ближе к президентским выборам в США, тем больше будет сложных моментов», — заявил он.

Кулеба при этом заявил, что высокопоставленные представители США, в том числе президент Джо Байден вместе с лидерами Республиканской и Демократической партий, не ставят под сомнения важность продолжения поддержки Киева.

В последнее время на Западе указывали на риск прекращения финансовой поддержки Украины со стороны США из-за споров в конгрессе. В частности, это связано с тем, что в палате представителей сторонники отказа от дополнительной помощи Киеву из Республиканской партии добились отставки спикера Кевина Маккарти.

Обозреватель CBS News Кэтрин Уотсон заявила, что выборы спикера палаты представителей представляют серьезную опасность для Украины.

Ранее Украине предрекли снижение поддержки в США.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий