Зеленский сравнил ХАМАС с Россией

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что российская военная спецоперация на Украине якобы похожа на нападение ХАМАС на Израиль, передает «Европейская правда». По его словам, «единственная разница» между Россией и ХАМАС в том, что в первом случае речь идет о стране, а во втором — о группировке.

Как отметил Зеленский, выступая на Парламентской ассамблее НАТО в Копенгагене, действия России и ХАМАС можно окрестить «злом». Украинский лидер добавил, что в обоих случаях свою роль якобы сыграл Иран — сотрудничая с Москвой и поддерживая палестинскую группировку.

«Как далеко может зайти такое зло? Не дальше, чем мы ему позволим. Наше единство должно и может остановить зло. Наше желание к миру, а не их желание крови должно определять, как живет мир. <…> Мы не должны дать террору ни шанса», — пояснил украинский лидер, подчеркнув, что требует отдачи от всех мировых государств.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ Тель-Авив начал военную операцию «Железные мечи», а также официально объявил о переходе еврейского государства в состояние войны.

Ранее в США заявили, что атака Израиля из сектора Газа стала для них неожиданностью.