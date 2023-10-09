В Совфеде назвали виновников войны в Израиле

Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что в конфликте Израиля и ХАМАС виновны Соединенные Штаты. В эфире телеканала «Вместе-РФ» он заявил, что вытеснив РФ из переговорного процесса в регионе, Вашингтон не смог «занять роль гегемона».

«Прямая вина американцев. Американцы, по сути, после того как вытеснили Россию из переговорного процесса на всем Ближнем Востоке, не смогли занять роль гегемона, которому под силу решать все», — заявил парламентарий.

Он отметил, что события на Ближнем Востоке могут негативно отразиться на военной помощи Украине. По его словам, оружие, поступающее Киеву, попадает в руки международных террористов из-за высокого уровня коррупции в стране.

Украина «не могла не подогреть руки на продаже оружия», считает Джабаров.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

По словам Нетаньяху, военная операция Израиля против ХАМАС будет тяжелой и продолжительной.

Ранее Египет призвал Израиль и ХАМАС прекратить огонь и обменяться пленными.