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Германия пересмотрит финансовую помощь Палестине

Шульце: Германия пересмотрит помощь Палестине после нападения ХАМАС на Израиль

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Global Look Press

Министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Свенья Шульце заявила, что правительство Германии пересмотрит оказание финансовой и гуманитарной помощи Палестине. Об этом пишет «Лента.ру».

По словам Шульце, Берлин готов обсудить объемы помощи, если она понадобится.

«Мы уделяем пристальное внимание тому, чтобы наша поддержка людей на палестинских территориях служила миру, а не террористам», — добавила министр.

Она пояснила, что Берлин выяснит, способствуют ли проекты ФРГ на территории Палестины миру в регионе и безопасности Израиля. Только в 2022 году Германия выделила Палестине €340 млн в качестве гуманитарной помощи.

До этого министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что отдал приказ полностью заблокировать сектор Газа.

Он подчеркнул, что теперь в Газе не будет ни электричества, ни еды, ни топлива, все перекрыто израильскими силами.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявлял, что страна находится в состоянии войны.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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