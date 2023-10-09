Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Кремле рассказали, когда ожидать традиционную большую пресс-конференцию Путина

Песков: Кремль сообщит о пресс-конференции Путина после определения ее сроков

close
100%
Илья Питалев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналиста, когда ожидать традиционной большой пресс-конференции Владимира Путина в этом году.

Песков отметил, что в Кремле сообщат об этом событии, когда определятся со сроками его проведения. По словам пресс-секретаря, не исключено, что формат мероприятия может быть объединен с «прямой линией».

До этого, в июне, Песков заявлял, что большая пресс-конференция Владимира Путина пройдет своевременно, по итогам года.

Мероприятие по традиции проводится в декабре, глава государства отвечает на вопросы журналистов и подводит итоги года.

Последняя большая пресс-конференция Путина состоялась 23 декабря 2021 года. В 2022-м мероприятие было отменено.

«Прямая линия с президентом Путиным» впервые состоялась в 2001 году. В 2021 году она продолжалась 3 часа 42 минуты. За это время прозвучало 68 обращений от граждан, было получено около 1 млн вопросов.

В сентябре 2023-го Дмитрий Песков заявлял, что дата проведения мероприятия в этом году еще не определена.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий