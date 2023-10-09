В Кремле рассказали, когда ожидать традиционную большую пресс-конференцию Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналиста, когда ожидать традиционной большой пресс-конференции Владимира Путина в этом году.

Песков отметил, что в Кремле сообщат об этом событии, когда определятся со сроками его проведения. По словам пресс-секретаря, не исключено, что формат мероприятия может быть объединен с «прямой линией».

До этого, в июне, Песков заявлял, что большая пресс-конференция Владимира Путина пройдет своевременно, по итогам года.

Мероприятие по традиции проводится в декабре, глава государства отвечает на вопросы журналистов и подводит итоги года.

Последняя большая пресс-конференция Путина состоялась 23 декабря 2021 года. В 2022-м мероприятие было отменено.

«Прямая линия с президентом Путиным» впервые состоялась в 2001 году. В 2021 году она продолжалась 3 часа 42 минуты. За это время прозвучало 68 обращений от граждан, было получено около 1 млн вопросов.

В сентябре 2023-го Дмитрий Песков заявлял, что дата проведения мероприятия в этом году еще не определена.

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