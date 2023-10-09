Страны НАТО намерены увеличить военные расходы

Страны Североатлантического альянса, за исключением Соединенных Штатов, намерены увеличить военные расходы в текущем году на 8,3% по сравнению с 2022 годом. Об этом сообщил замгенсека НАТО Мирча Джоанэ, передает ТАСС.

Как уточняется, странами НАТО подписаны контракты с военной промышленностью на 2,4 млрд евро для производства боевых припасов. Известно, что указанное финансирование рассчитано и для Украины.

В понедельник, 9 октября, Джоанэ выступил на сессии Парламентской ассамблеи альянса.

Также заместитель генсека альянса пояснил, что один миллиард заложен на приоритетные поставки.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг уточнял, что альянс увеличит финансирование нелетальной помощи Украине. В помощь войдут в том числе топливо, медикаменты и системы связи. Вопрос вступления Украины в НАТО, указал министр, будет стоять на повестке его встреч наряду с другими вопросами.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.