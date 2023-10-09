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На Украине рассказали, продолжат ли США оказывать военную помощь Киеву

Кулеба призвал не беспокоиться о продолжении помощи США для Украины

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что высокопоставленные представители США, в том числе президент Джо Байден вместе с лидерами Республиканской и Демократической партий, не ставят под сомнения важность продолжения поддержки Киева. Так в интервью украинской редакции Forbes он прокомментировал согласование в конгрессе США временного финансирования правительства без предоставления Украине $6 млрд финпомощи.

«Решение конгресса, скорее, инцидент, а не системный сбой. Это был яркий момент политической борьбы <…> в политике бывают такие моменты, когда одна часть создает цейтнот и остальной политический спектр играет по этим правилам», — пояснил Кулеба.

Он добавил, что последующие заявления из США были в поддержку Украины. Кулеба подчеркнул, что Киев работает с конгрессом, чтобы в дальнейшем избегать подобных инцидентов, но не исключает новых случаев из-за приближающихся американских выборов.

«Нужно понимать, что чем ближе к президентским выборам в США, тем больше будет сложных моментов <…> но никакого перерыва в получении Украиной помощи или ее уменьшения до «голосования» [по вопросу о выделении Киеву $6 млрд помощи] за новую помощь не возникнет. Мы не должны об этом беспокоиться. Еще есть деньги, которые уже выделены и предусмотрены, помощь плановая», — заключил глава МИД Украины.

В последнее время различные западные СМИ указывали на риск прекращения финансовой поддержки Украины со стороны США из-за споров в конгрессе. В частности, это связано с тем, что в палате представителей сторонники отказа от дополнительной помощи Киеву из Республиканской партии добились отставки спикера. При этом в Белом доме уверяют, что поддержка Украины будет продолжена, несмотря на ситуацию в конгрессе.

Ранее Украине предрекли снижение поддержки в США.

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