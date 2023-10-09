Байден услышал просьбы Израиля о помощи из-за атаки ХАМАС

Администрация президента США Джо Байдена в срочном порядке занимается реализацией просьбы Израиля о дополнительной военной помощи на фоне нападения ХАМАС на еврейское государство, пишет Politico. По информации издания, Тель-Авив запросил у Вашингтона список конкретного оружия.

«Президент [Байден] дал указание своей команде сделать все возможное, чтобы поддержать Израиль в конфликте <…> Один из вариантов, который, возможно, рассматривает Белый дом, заключается в обнародовании малоизвестных запасов американских боеприпасов, хранящихся в Израиле. Это оружие предназначено для использования США в конфликтах на Ближнем Востоке, но они также разрешили Израилю получить доступ к боеприпасам в чрезвычайных ситуациях», — говорится в материале.

Как отмечает Politico, источники издания в США и Израиле не могут раскрыть список вооружений, запрошенный у Вашингтона. Издание добавляет, что в Белом доме не ожидают, что какая-либо военная помощь Израилю повлияет на его способность продолжать отправлять оружие Украине, поскольку две страны используют разные системы.

«По словам чиновника, в то время как США направили значительные объемы военной помощи Украине, они также намеренно позаботились о том, чтобы у них было достаточно собственных запасов, чтобы защитить себя и своих союзников, если возникнет необходимость», — подчеркивается в тексте.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ Тель-Авив начал военную операцию «Железные мечи», а также официально объявил о переходе еврейского государства в состояние войны.

Ранее в США заявили, что атака Израиля из сектора Газа стала для них неожиданностью.