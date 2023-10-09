Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Байден услышал просьбы Израиля о помощи из-за атаки ХАМАС

Politico: администрация Байдена работает над срочной переброской оружия Израилю

close
100%
Evelyn Hockstein/Reuters

Администрация президента США Джо Байдена в срочном порядке занимается реализацией просьбы Израиля о дополнительной военной помощи на фоне нападения ХАМАС на еврейское государство, пишет Politico. По информации издания, Тель-Авив запросил у Вашингтона список конкретного оружия.

«Президент [Байден] дал указание своей команде сделать все возможное, чтобы поддержать Израиль в конфликте <…> Один из вариантов, который, возможно, рассматривает Белый дом, заключается в обнародовании малоизвестных запасов американских боеприпасов, хранящихся в Израиле. Это оружие предназначено для использования США в конфликтах на Ближнем Востоке, но они также разрешили Израилю получить доступ к боеприпасам в чрезвычайных ситуациях», — говорится в материале.

Как отмечает Politico, источники издания в США и Израиле не могут раскрыть список вооружений, запрошенный у Вашингтона. Издание добавляет, что в Белом доме не ожидают, что какая-либо военная помощь Израилю повлияет на его способность продолжать отправлять оружие Украине, поскольку две страны используют разные системы.

«По словам чиновника, в то время как США направили значительные объемы военной помощи Украине, они также намеренно позаботились о том, чтобы у них было достаточно собственных запасов, чтобы защитить себя и своих союзников, если возникнет необходимость», — подчеркивается в тексте.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ Тель-Авив начал военную операцию «Железные мечи», а также официально объявил о переходе еврейского государства в состояние войны.

Ранее в США заявили, что атака Израиля из сектора Газа стала для них неожиданностью.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий