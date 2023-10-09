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В России рассматривают новую встречу с главами МИД Армении и Азербайджана

МИД: РФ рассматривает встречу с главами МИД Армении и Азербайджана 12 октября

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MFA Russia/Global Look Press

Москва рассматривает возможность встречи министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана 12 октября в столице Киргизии Бишкеке на полях саммита Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом заявил в интервью РБК заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

Дипломат заверил, что диалог между Москвой, Баку и Ереваном по всему комплексу вопросов урегулирования армяно-азербайджанского конфликта никогда и не прерывался. Российская сторона рассчитывает, что такие контакты будут продолжены.

По словам Галузина, Азербайджан уже дал согласие на проведение встречи в Бишкеке. В Москве надеются, что и армянская сторона также подойдет ответственно к этому вопросу и согласится на участие в таких переговорах.

19 сентября власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня.

28 сентября глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах с 1 января 2024 года.

Ранее в Европарламенте заговорили о санкциях против Азербайджана из-за нападения на Карабах.

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Война в Карабахе
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