В России рассматривают новую встречу с главами МИД Армении и Азербайджана

Москва рассматривает возможность встречи министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана 12 октября в столице Киргизии Бишкеке на полях саммита Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом заявил в интервью РБК заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

Дипломат заверил, что диалог между Москвой, Баку и Ереваном по всему комплексу вопросов урегулирования армяно-азербайджанского конфликта никогда и не прерывался. Российская сторона рассчитывает, что такие контакты будут продолжены.

По словам Галузина, Азербайджан уже дал согласие на проведение встречи в Бишкеке. В Москве надеются, что и армянская сторона также подойдет ответственно к этому вопросу и согласится на участие в таких переговорах.

19 сентября власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня.

28 сентября глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах с 1 января 2024 года.

Ранее в Европарламенте заговорили о санкциях против Азербайджана из-за нападения на Карабах.