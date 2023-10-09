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Иран отрицает причастность к обострению палестино-израильского конфликта

В Иране заявили, что не причастны к планированию нападения ХАМАСА на Израиль

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Mohammed Salem/Reuters

В Иране заявили, что не причастны к планированию или осуществлению нападения движения ХАМАС на Израиль. Об этом пишет портал Amwaj.media со ссылкой на неназванных высокопоставленных арабских источников в службе безопасности в Бейруте.

В материале говорится, что источник портала «решительно отверг сообщения о том, что палестинский блицкриг 7 октября последовал за серией секретных встреч между арабскими и иранскими официальными лицами в Ливане».

В заявлении Amwaj.media представительство Ирана при ООН также отвергло возможность участия сил «Кудс» в принятии решений о наступлении ХАМАСА.

«Решения, принимаемые палестинским сопротивлением, являются крайне автономными и непоколебимо соответствуют законным интересам палестинского народа», — заявили в Миссии, подчеркнув, что решительно выступают в поддержку Палестины, но не участвуют в ее ответных действиях.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.

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Война в Израиле
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