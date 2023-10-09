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Байдена раскритиковали за барбекю в Белом доме во время войны в Израиле

Fox: Байдена раскритиковали за вечеринку с барбекю на фоне войны в Израиле

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Elizabeth Frantz/Reuters

Президент США Джо Байден подвергся критике со стороны республиканцев из-за организации вечеринки с барбекю в Белом доме в воскресенье днем, в то время как в Израиле идет война, а террористы держат американцев в заложниках. Об этом сообщил Fox News.

«Пока Хамас держит американцев в заложниках, Джо Байден наслаждается пикником с живой музыкой», — написал в соцсети Х сенатор-республиканец от штата Миссури Джош Хоули.

Другой республиканец, Стив Гест, сравнил Байдена с Римским императором Нероном, который играл на скрипке, пока горел Рим. Джо Байден в буквальном смысле присутствует на барбекю и слушает живую игру группы, в то время как Израиль горит из-за террористических атак ХАМАСА. История повторяется», — написал Стив Гест.

Ранее пресс-пул президента США сообщил, что Байден и его супруга Джил устроили барбекю для сотрудников Белого дома и членов их семей. Один из журналистов рассказал, что услышал на территории резиденции живую музыку и поэтому поинтересовался у чиновников администрации о том, что происходит.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.

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Война в Израиле
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