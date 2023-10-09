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Названа предварительная дата встречи по Украине в Турции

РИА Новости: встреча по Украине в Турции может пройти в последней декаде октября

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Murad Sezer/Reuters

Встреча по Украине в Турции, предварительно, пройдет в последней декаде октября, сообщает РИА Новости, ссылаясь на дипломатический источник в Анкаре.

«По всей видимости, это будет последняя декада октября», — сообщил он.

Источник уточнил, что пока точности по дате нет, идет процесс согласования по дипломатическим каналам.

В начале октября СМИ сообщили о планах по организации в Турции международной встречи по урегулированию конфликта на Украине. Как отмечалось, диалог планируется на уровне советников глав государств и не предполагает участия России. При этом на переговорах, вероятно, будут присутствовать представители США.

До этого министр торговли Турции Омер Болат заявил, что обвинения государств Запада в том, что в Россию через Турцию попадают подсанкционные товары, не соответствуют действительности, Анкара торгует с Москвой тем, что произведено внутри страны. Он также отметил, что многие компании европейских государств сами хотят выйти на российские рынки через третьи страны.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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