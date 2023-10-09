Источник: Блинкен не убедил арабских коллег осудить операцию ХАМАС

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен провел переговоры с главами МИД арабских стран, которые заключили мирные соглашения с Израилем, и безуспешно призвал их осудить операцию палестинского движения ХАМАС, сообщает портал Axios, ссылаясь на американского чиновника.

«Блинкен поговорил с рядом министров иностранных дел из арабских стран, у которых имеются мирные соглашения с Израилем, и попросил их осудить вторжение ХАМАС», — сообщает портал.

В публикации подчеркивается, что арабские страны эту просьбу Блинкена не выполнили.

До этого стали известны результаты заседания СБ ООН по ситуации в Израиле и в Газе.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса».

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.