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Китайские эксперты назвали политическое последствие атаки ХАМАС на Израиль

Global Times: ХАМАС может помешать сближению Израиля с Саудовской Аравией

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Majdi Fathi/Global Look Press

Действия палестинского движения ХАМАС против Израиля может привести к ситуации, при которой дальнейшая нормализация отношений между Саудовской Аравией и Израилем станет невозможна, пишет газета Global Times, ссылаясь на мнение китайских экспертов.

«ХАМАС боится, что если Саудовская Аравия нормализует отношения с Израилем, другие арабские страны могут последовать ее примеру», — говорится в публикации.

Отмечается, что это может привести к разрушительным последствиям для Палестины.

По словам авторов, палестинская общественность решительно против сближения арабских государств с Израилем.

Часть китайских экспертов полагает, что внезапная атака ХАМАС не только помешает переговорам по нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем, но и снизит взаимное доверие.

До этого обозреватель американского журнала National Interest Карлос Роа написал, что удары ХАМАС направлены на то, чтобы сорвать зарождающееся сближение Израиля и Саудовской Аравии.

До этого сообщалось, что Израиль не намерен отказываться от нормализации отношений с Саудовской Аравией из-за обострения вокруг сектора Газа.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.

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Война в Израиле
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