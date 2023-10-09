Сын Трампа раскрыл странную деталь на видео с палестинцами

Дональд Трамп — младший, сын экс-президента США, обратил внимание, что палестинцы держат в руках американские автоматы M4 на видео Sky News. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

Ранее издание Sky News опубликовало кадры, на которых восторженные палестинцы на Западном берегу радуются началу боевых действий ХАМАС, стреляя в воздух из автоматов.

«Они скорее похожи на американские М4, нежели на обычный АК-47», — выразил мнение Трамп-младший.

Он задал вопрос, не могут ли это быть именно те автоматы, которые американцы «оставили Талибану» (организация запрещена в России) в Афганистане.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса».

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир ввел чрезвычайное положение на территории страны.