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Байден на фоне обострения в Израиле устроил вечеринку с музыкой в Белом доме

На фоне обострения в Израиле Байден провел вечеринку с музыкой в Белом доме

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Evelyn Hockstein/Reuters

Американский президент Джо Байден на фоне обострения ситуации вокруг Израиля и сектора Газа провел вечеринку в Белом доме. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-пул главы США.

По данным пресс-пула, Байден и его супруга Джил устроили барбекю для сотрудников Белого дома и членов их семей». Один из журналистов рассказал, что услышал на территории резиденции живую музыку и поэтому поинтересовался у чиновников администрации о том, что происходит.

Ранее сообщалось, что супруги Байдены решили больше не держать своего пса Коммандера на территории Белого дома. Пес несколько раз напал на сотрудников администрации американского президента. Последний раз — в конце сентября. В марте 2021 года Белый дом пришлось покинуть другой овчарке Байдена — Мейджор. Он также кусал охрану, и его отдали друзьям Байденов. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер объясняла агрессию Коммандера и Мейджора стрессом, который свойственен жизни в президентской резиденции.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.

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