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В ОАЭ прокомментировали действия ХАМАС в отношении граждан Израиля

МИД: в ОАЭ шокированы сообщениями о действиях ХАМАС в отношении граждан Израиля

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Christopher Pike/Reuters

Министерство иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов сообщило, что шокировано сообщениями о действиях боевиков ХАМАС в отношении граждан Израиля, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

В внешнеполитическом ведомстве добавили, что считают «серьезной эскалацией» нападение на территорию еврейского государства.

В заявлении подчеркивается, что нападение ХАМАС на израильские города и деревни близ сектора Газа, включая обстрел населенных пунктов тысячами ракет, является серьезной эскалацией.

«Министерство шокировано сообщениями о похищении израильских граждан из своих домов для удержания в заложниках», — говорится в документе.

МИД ОАЭ заявил, что мирным гражданам с обеих сторон должна быть предоставлена полная защита в соответствии с международным гуманитарным правом.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.

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