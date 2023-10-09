В Нидерландах состоялись демонстрации в поддержку Палестины

В нескольких городах Нидерландов состоялись манифестации в поддержку Палестины, сообщает голландская газета Telegraaf.

По данным издания, демонстрации прошли в Роттердаме, Гааге, Лейдене и Кукампе.

В Роттердаме акцию организовала пропалестинская организация «Самидун». Несколько десятков человек прошли маршем с палестинскими и турецкими флагами. Демонстранты потребовали предоставить независимость Палестине и назвали действия ХАМАС «самообороной против сионистов и империалистов». Они также призвали объявить бойкот Израилю.

В Гааге, где также собралось несколько десятков человек, манифестанты назвали последние события вокруг сектора Газа «деколонизацией», а Израиль объявили «террористическим государством».

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны. Нетаньяху отметил, что ХАМАС начал внезапную атаку на Израиль и его граждан.

До этого министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир объявил чрезвычайное положение на территории страны на фоне ракетных ударов со стороны радикального палестинского движения ХАМАС.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху призвал жителей сектора Газа к эвакуации.