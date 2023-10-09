Боррель заявил о неопределенности финансирования Киева со стороны Вашингтона

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель признал, что последние события в США говорят о неопределенности американского финансирования Украины, что усиливает «ответственность» ЕС по этому вопросу, передает РИА Новости..

«Несмотря на сильную вовлеченность администрации Байдена, это порождает неопределенность по будущему финансирования этой страны со стороны США», — заявил он.

По его словам, Евросоюз не сможет в краткосрочной перспективе компенсировать отсутствие поддержки США. Поэтому в содружестве надеются, что союзники смогут быстро найти выход из тупика.

Боррель подчеркнул, что такое развитие событий усиливает ответственность ЕС в будущем.

В начале октября конгресс США принял проект финансирования правительства без выделения денег Украине. Так называемый шатдаун привел бы к невыплатам зарплат, отправке в принудительный неоплачиваемый отпуск и увольнениям сотен тысяч госслужащих и прекращению действия множества госпрограмм.

Позже сенатор-республиканец Рэнд Пол заявил, что внутри палаты представителей конгресса США существует «растущее движение» за полное сокращение дополнительного финансирования Киева. Все из-за того, что Украину нельзя назвать «образцом демократии», в том числе из-за отказа Киева от выборов в условиях военного положения.

Ранее в Германии заявили, что Украины не хватает систем ПВО для защиты всей территории.