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Небензя заявил, что Москва выступает за перемирие и переговоры в ситуации вокруг Газы

Небензя: Россия выступает за немедленное прекращение боевых действий в Газе

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MFA Russia/Global Look Press

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва в ситуации с обострением вокруг сектора Газа выступает за прекращение огня и проведение переговоров, сообщает ТАСС.

По словам Небензи, давшего по итогам заседания Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг конфликта Израиля и ХАМАС интервью журналистам, важно немедленно прекратить боевые действия, заключить перемирие и начать переговоры, которые «застопорились на десятилетия». Российский дипломат отметил, что отчасти эта ситуация является результатом «неразрешенных проблем».

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны. Нетаньяху отметил, что ХАМАС начал внезапную атаку на Израиль и его граждан. Глава правительства сообщил, что приказал очистить поселения от террористов и провести широкомасштабную операцию по мобилизации резервов.

До этого министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир объявил чрезвычайное положение на территории страны на фоне ракетных ударов со стороны радикального палестинского движения ХАМАС.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху призвал жителей сектора Газа к эвакуации.

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