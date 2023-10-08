Талибан* призвал заставить Израиль возобновить поставки товаров в Газу

Представитель МИД Афганистана во временном правительстве движения Талибан Абдул Кахар Балхи призвал заставить Израиль возобновить поставки товаров в сектор Газа. Соответствующая публикация была размещена им в социальной сети X.

«Мы призываем все страны и ведущие международные организации, особенно ООН, выполнить свои обязательства и не дать израильскому режиму апартеида коллективно наказать преследуемый палестинский народ из-за неудач израильских сил безопасности», — подчеркнул он.

До этого СНБ Израиля принял решение о прекращении поставок товаров, электричества и топлива сектору Газа.

Целью этой меры называется уничтожение военного и правительственного потенциала ХАМАС и палестинского исламского джихада, а также подрыв желания «угрожать и причинять вред гражданам Израиля на многие годы вперед».

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.