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Глава МИД Турции Фидан обсудил с Блинкеном ситуацию вокруг Израиля

Глава МИД Турции Фидан по телефону обсудил с Блинкеном ситуацию вокруг Израиля

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Petrov Sergey/Global Look Press

Глава Министерства внутренних дел Хакан Фидан провел телефонные переговоры с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном и обсудил с ним вопросы, касающиеся Израиля и Палестины. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.

Отмечается, что это вторые переговоры Фидана и Блинкена за два дня.

Ранее сообщалось, что Фидан в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном в «резкой форме» призвал Вашингтон прекратить сотрудничать с курдскими формированиями на территории Сирии. Он подчеркнул, что операции Турции в Ираке и Сирии по борьбе с терроризмом будут продолжены.

Источник также отметил, что в ходе беседы Фидан и Блинкен обсудили инцидент со сбитием турецкого БПЛА в небе над Сирией американским истребителем. «Была достигнута договоренность том, что механизм деконфликтинга будет эффективно работать таким образом, чтобы не мешать нашей борьбе с терроризмом», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что полномочия армии Турции на территории Сирии и Ирака могут продлить.

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