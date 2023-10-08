США гарантировали Израилю «безоговорочную поддержку»

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и гарантировал Израилю «безоговорочную поддержку». Об этом сообщается в публикации канцелярии израильского политика в социальной сети X.

Отмечается, что телефонный разговор был произведен в продолжение встречи Байдена и Нетаньяху на полях заседания Совета Безопасности ООН, состоявшегося в ночь на 8 октября.

До этого глава Госдепа Энтони Блинкен сообщил, что Израиль запросил у США дополнительную военную помощь.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Нетаньяху объявил, что Израиль находится в состоянии войны. Операция Армии обороны страны против ХАМАС получила название «Железные мечи». В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.