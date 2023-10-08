Посол Израиля заявила, что еще не время для посредничества в конфликте с Палестиной

Посол Израиля в Турции Ирит Лилиан заявила, что еще не время для посредничества в конфликте между ее страной и Палестиной, передает телеканал Haber Global.

«Посредничество осуществляется в другое время. <...> Мы хотим, чтобы тишина и спокойствие вернулись в Израиль и регион», — сказала дипломат, комментируя заявление турецких властей о готовности внести вклад в деэскалацию конфликта.

Она указала, что после этого израильская сторона сможет поговорить о посредничестве и о том, кто войдет в число участников этого процесса.

До этого политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока Станислав Тарасов предупредил, что часть арабских стран может выразить солидарность исламистскому движению ХАМАС и это приведет к затягиванию палестино-израильского конфликта, повлияв на облик всего Ближнего Востока.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

По словам Нетаньяху, военная операция Израиля против ХАМАС будет тяжелой и продолжительной.

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.