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США и Британия подталкивают ЕС к приему Украины в блок

The Telegraph: США и Британия давят на ЕС ради финансирования Украины

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Global Look Press

США и Великобритания «подталкивают» Евросоюз к расширению, чтобы обеспечить дополнительное финансирование Украины. Об этом сообщила The Telegraph со ссылкой на источники.

По их информации, Штаты Британия на фоне нерешительного контрнаступления украинских Вооруженных сил (ВСУ) «инвестировали» в серьезное расширение ЕС на Восток. В частности, Лондон и Вашингтон давят на ЕС, чтобы тот предоставил Киеву членство в блоке.

Газета отметила, что возможное вступление Украины в Евросоюз вызвало бурные дебаты, ведь в случае такого решения нужно пересматривать бюджет и процесс принятия новых членов. И теперь в эти дебаты «глубоко вовлеклись» Соединенные штаты. Произошло это после того, как США сократили помощь Киеву.

Британские чиновники в частном порядке тоже выразили поддержку вступлению Украины в ЕС, добавили журналисты.

Источники утверждают, что Вашингтон и Лондон сделают ставку на прием Украины в ЕС, если контрнаступление ВСУ окончательно зайдет в тупик. Причина в том, что неразрешенные конфликты и нечеткие границы влияют на прогресс по вступлению в НАТО.

Экс-советник госсекретаря США, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон при этом ранее заявил, что Киев не сможет вступить ни в Евросоюз, ни в НАТО. По его словам, Украина — это «самая коррумпированная страна Земли».

Ранее экс-разведчик США предрек Украине потерю Одессы и Харькова.

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