Нетаньяху провел переговоры с Шольцем, Зеленским, Мелони и Сунаком

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонные переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Италии Джорджей Мелони и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на официальной странице канцелярии главы израильского кабмина в социальной сети Х (бывший Twitter).

В заявлении говорится, что лидеры этих стран выразили Нетаньяху «безоговорочную поддержку права Израиля защищать себя столько, сколько потребуется».

До этого Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

По словам Нетаньяху, военная операция Израиля против ХАМАС будет тяжелой и продолжительной.

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.